Спрос на валенки в России вырос на 20%

С начала 2024 года на покупку этой традиционной обуви россиянами потрачено 2,41 млрд рублей, что является рекордом за последние три года, сообщает РБК со ссылкой на данные оператора маркировки «Честный знак».

Продажи валенок в январе-ноябре выросли на 27,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на них потратили 1,89 млрд рублей. Спрос на обувь увеличился на 20%.

«В январе — ноябре 2024 года продажи валенок на онлайн-площадках выросли почти в 2,5 раза в годовом выражении, тогда как розничные продажи, напротив, снизились на 10,2%», — рассказала руководитель управления товаров народного потребления Центра развития перспективных технологий Варвара Михайлова

Эксперты связывают рост интереса к валенкам с их продвижением через интернет. Современные модели обуви адаптированы к повседневному использованию: производители добавляют резиновую подошву, молнии, застежки-липучки и брендируют продукцию.

Варвара Михайлова подчеркнула, что валенки стали популярны не только среди детей, но и у взрослых. Современные дополнения делают их удобными и стильными.