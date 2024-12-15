Инфляция в России значительно превысит прогнозы на 2025 год

Траектория инфляции в России в 2025 году складывается выше текущего прогноза Минэкономразвития в 4,5%, заявил глава ведомства Максим Решетников. По его словам, уточнение ожиданий будет сделано ближе к марту-апрелю.

«Мы их точно будем уточнять, потому что понятно, что сейчас мы идем выше траектории (действующего прогноза в 4,5% на 2025 год – прим. ivbg.ru)», — цитирует Максима Решетникова «Интерфакс»

Глава ведомства также отметил, что корректировка прогноза по инфляции будет проводиться одновременно с переоценкой курса рубля.

«Наверное, сделаем это ближе к марту-апрелю. В январе получим статистику, будем смотреть и уточнять», — добавил Максим Решетников

Глава Минэкономразвития прокомментировал и причины волатильности рубля. На малом рынке даже крупные сделки могут вызвать значительные колебания курса.

«В первую очередь, это последний пакет санкций и, соответственно, перенастройка механизмов поступления экспортной валюты в РФ, плюс были определенные покупки на погашение внешних долгов некоторых компаний», — пояснил Максим Решетников

Согласно данным Росстата, рост цен с начала 2024 года к 9 декабря составил 8,76%, превысив прогнозы Центробанка и Минэкономразвития. При этом правительство уже не может пересмотреть прогноз на 2024 год, поскольку он заложен в бюджет. Однако индексация социальных выплат будет осуществляться по фактической инфляции, а не по прогнозной.

На 2025 год прогнозы Минэкономразвития и ЦБ остаются в диапазоне 4,5–5,0%. Пересмотр данных к апрелю позволит учесть последние экономические изменения и уточнить траекторию инфляции.