Прокуратура нашла шесть нелегальных мигрантов в Лодейном Поле

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Мигранты
Фото: Baltphoto.ru

В Лодейном Поле прокуратура выявила шестерых граждан Узбекистана и Таджикистана, незаконно находящихся на территории России. Организатором незаконной миграции оказался сотрудник местной юридической фирмы.

По данным прокуратуры, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемый подделывал отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан. Эти документы использовались для фиктивной регистрации мигрантов, которых привлекали к трудовой деятельности в юридической фирме.

Заведено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Ход и результаты расследования находятся на контроле лодейнопольского городского прокурора.

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05.10.2022 5208
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