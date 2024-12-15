Прокуратура нашла шесть нелегальных мигрантов в Лодейном Поле

В Лодейном Поле прокуратура выявила шестерых граждан Узбекистана и Таджикистана, незаконно находящихся на территории России. Организатором незаконной миграции оказался сотрудник местной юридической фирмы.
По данным прокуратуры, с октября 2023 года по ноябрь 2024 года обвиняемый подделывал отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан. Эти документы использовались для фиктивной регистрации мигрантов, которых привлекали к трудовой деятельности в юридической фирме.
Заведено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции. Ход и результаты расследования находятся на контроле лодейнопольского городского прокурора.
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