Юная балерина отравилась таблетками во Всеволожском районе 

Во Всеволожскую больницу 15 декабря доставлена 16-летняя студентка академии балета. Девушка, проживающая в Сертолово, отравилась лекарственными препаратами.
Состояние подростка оценивается как тяжелое.
Семья ребенка полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства произошедшего выясняются, полиция проводит проверку.
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