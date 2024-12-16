Юная балерина отравилась таблетками во Всеволожском районе 

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Скорая
Фото: Baltphoto.ru

Во Всеволожскую больницу 15 декабря доставлена 16-летняя студентка академии балета. Девушка, проживающая в Сертолово, отравилась лекарственными препаратами.

Состояние подростка оценивается как тяжелое.

Семья ребенка полная, благополучная, ранее в поле зрения правоохранительных органов и социальных служб не попадала. Обстоятельства произошедшего выясняются, полиция проводит проверку.

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24.07.2024 2051
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