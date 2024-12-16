В минувшие выходные дороги Ленобласти чистили 5000 специалистов и более 2500 единиц спецтехники

Итоги уборки на выходных, 14-15 декабря, обсудили в правительстве Ленинградской области.

«Огромный объем работы проведен, очень много людей было задействовано в уборке. Снегопад продолжается, нам его обещают до 15 часов. Нужно продолжать усиленную работу. Понятно, что в первую очередь чистят дороги, чистят места, важные для всех жителей. Дорожникам ставлю задачу максимально приложить усилия, чтобы не возникало ДТП из-за состояния дорог», — подчеркнул глава 47 региона Александр Дрозденко.

Как отметили в областном правительстве, за эти дни выпало более половины месячной нормы осадков. В Кингисеппе снежный покров подрос до 25 см, в Волосово — до 27 см.

В свою очередь председатель комитета по дорожному хозяйству Денис Седов, невозможно почистить все и сразу — работа идет с учетом очередности. Дорожники очистили от снега почти 15 тыс. км проезжей части, более 5 тыс. км обочин, 22 тыс. кв. м остановок и прилегающих к ним территорий, тротуары и стоянки. Использовано более 400 тонн соли, более 2 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

Напомним, что обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе в социальной сети ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На вопросы об уборке дорог ответят и в телеграмм-канале. Телефоны дежурных служб местных администраций доступны по ссылке.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.

Также ожидается налипание мокрого снега на линии электропередачи. При авариях на электросетях можно обращаться на портал «Светлая страна».