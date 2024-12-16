Дрозденко: распределительный газопровод в Назии в планах запустить 31 декабря

Работы на объекте находятся в завершающей стадии, заявил губернатор.
Распределительный газопровод в поселке Назия планируется запустить 31 декабря. Об этом заявил губернатор Ленинградской области в ходе «прямой линии» в понедельник.
Газификация была обещана еще в 2023 году. Действительно, тема на контроле. На сегодняшний день, наконец, строительно-монтажные работы завершены, распределительный газопровод для газоснабжения Назии построен. В настоящее время исполнительная документация сдана на согласование, потому что без этого газ не дадут, — подчеркнул глава региона.
Как только запуск будет согласован, и госкомиссия примет газопровод, он начнет работать, добавил губернатор.
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