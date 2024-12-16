Для бюджетников Ленобласти пересмотрят условия получения ипотеки

Такое поручение дал губернатор 47-го региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко во время «прямой линии» заявил, что условия ипотеки для молодых педагогов, получающих жилищные сертификаты, будут скорректированы.

О необходимости изменения глава региона заявил после обращения жительница Тосно, которая пожаловалась, что сумма сертификата не позволяет взять ипотеку при нынешних кредитных ставках.

Когда мы вводили 3-4 года назад такие сертификаты, ипотечные условия были, конечно, совсем другие. Изначально мы полагали, что часть такого жилья оплачивает регион, а вторую часть человек оплачивает с помощью ипотеки. Но при той ставке, которая сейчас, купить жилье бывает просто нереально. Я дам поручение внести в нашу нормативную документацию изменения, что при переуступке ставка не должна быть выше, чем действующая ставка по ипотеке, — заявил глава региона.