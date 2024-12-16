«АвтоВАЗ» опроверг сообщения о повышении цен на свои автомобили

СМИ писали, что «АвтоВАЗ» поднял цены на семейство LADA Niva, однако в компании эту информацию опровергли.

Модельный ряд LADA Niva прибавил в цене от 20-38 тысяч рублей, утверждали СМИ 16 декабря. В частности, подорожание якобы затронуло базовую версию Classic и Niva Travel. Однако в пресс-службе компании опровергли появившуюся информацию о повышении цен.

«АвтоВАЗ» не повышал цены на свои автомобили, они представлены в широком ассортименте и доступны для заказа в разделе „Автомобили в наличии“. Что касается цен на новые Niva Travel, то с 26 ноября 2024 года эта модель производится только в версиях с подушкой безопасности водителя или с двумя фронтальными подушками. Это возврат востребованной рынком опции, восстановленной после ухода из России поставщиков из недружественных стран, — заявили в компании.