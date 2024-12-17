Россияне могут подобрать имя ребенку на портале реестра ЗАГС

На портале Единого государственного реестра ЗАГС работает сервис подбора имени ребенку.

Сервис позволяет подобрать имя с учетом пола ребенка, региональных и национальных особенностей, пожеланий по первой букве имени, его популярности или редкости среди россиян, а также в сочетании с отчеством. Сгенерировать имя можно и случайным образом.

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Подбирать имя предлагают на основе уже существующих имен детей, рожденных и зарегистрированных с 1 октября 2018 года. Всего в перечне содержится более 5 тысяч имен.