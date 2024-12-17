«Единая Россия» займется капремонтом и строительством образовательных учреждений

Как сообщает сайт ER.ru, отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий, отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.

«Выполнение этого поручения главы государства станет одним из ведущих приоритетов работы партии на ближайшие годы. Подводя итоги работы в уходящем году, могу сказать: в целом программа реализуется достаточно успешно», – сказал Владимир Якушев

Секретарь Генсовета отметил, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.

«В уходящем году построены 98 школ. До конца года в эксплуатацию должны быть сданы еще 134. Понимаю, что где-то объект уже готов, физически выполнены все необходимые работы. Речь идет о подготовке и оформлении документов, получении необходимых лицензий для осуществления образовательной деятельности», – сказал Владимир Якушев

Работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.

«Отмечаем риски несвоевременного завершения капитального ремонта на 56 объектах в 34 регионах. Подход должен быть только один. Разворачивайте штабы прямо на этих объектах, на строительных площадках», – заявил Владимир Якушев

Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования учтут при подготовке «Единой России» к выборам. Фракция закрепила депутатов за всеми объектами – на трехлетку их почти 4,5 тысячи.

Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей России.

«Президент ставил задачу построить 1300 школ до конца 2024 года. Уже введено более 1400 объектов. Также построили 1682 детских сада, начиная с 2019 года, решив проблему доступности дошкольного образования. Президент об этом говорил на Совете по нацпроектам, отмечал отношение людей к этим проектам. Оно очень позитивное», – сказал Сергей Кравцов

В зоне риска по строительству новых образовательных учреждений: семь объектов в Дагестане, три школы в Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, по два объекта в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и по одной в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской и Тульской областям.

«Нужно подтянуться, и две недели до конца года провести непосредственно на объектах», – подчеркнул Сергей Кравцов

Секретарь Генсовета поблагодарил коллег за работу и поручил тщательнее организовать процессы по президентским программам.

«Необходимо контролировать подрядчиков, мониторить их финансовое состояние, возникающие сложности, чтобы было понимание, кто заходит на объект. Долгостроев быть не должно. Прошу к этому вопросу подойти ответственно. Работы в следующем году будет много», – заключил Владимир Якушев

На XXII Съезде «Единой России» Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и расширена. К 2031 году ремонтные работы должны завершиться в более чем 11 000 зданий по всей стране.