«Единая Россия» займется капремонтом и строительством образовательных учреждений

Как сообщает сайт ER.ru, отремонтировать к 2031 году предстоит порядка 11 тысяч зданий, отметил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на Всероссийском штабе по капремонту и строительству образовательных учреждений с участием Минпросвещения и регионов.
Секретарь Генсовета отметил, что за время действия программы в эксплуатацию введены 1682 детских сада и 1439 школ.
Работы по капремонту новых школ полностью выполнены в Адыгее, Ингушетии, Калмыкии, Марий Эл, Мордовии, Татарстане, Чечне, Московской, Мурманской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Смоленской и Тюменской областях. Риски по срокам строительства есть в отношении 77 школ и семи детсадов в 38 регионах. При этом 17 регионов, в нарушение ранее данных гарантий, уже подтвердили, что не смогут ввести 31 школу в намеченные сроки.
Результаты работы по капремонту и строительству объектов образования учтут при подготовке «Единой России» к выборам. Фракция закрепила депутатов за всеми объектами – на трехлетку их почти 4,5 тысячи.
Министр просвещения Сергей Кравцов обратил внимание, что работа «Единой России» и Минпросвещения позволила превысить показатели по строительству новых образовательных учреждений по всей России.
В зоне риска по строительству новых образовательных учреждений: семь объектов в Дагестане, три школы в Краснодарском крае, Кировской и Ярославской областях, по два объекта в Кабардино-Балкарской Республике, Московской области и по одной в Адыгее, Крыму, Ставропольском крае, Амурской, Воронежской, Костромской, Курской, Мурманской, Новгородской, Омской и Тульской областям.
Секретарь Генсовета поблагодарил коллег за работу и поручил тщательнее организовать процессы по президентским программам.
На XXII Съезде «Единой России» Владимир Путин подчеркнул, что программа капремонта школ, которую партия реализует совместно с Минпросвещения, продлена и расширена. К 2031 году ремонтные работы должны завершиться в более чем 11 000 зданий по всей стране.