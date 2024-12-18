В Анапе ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов

В воскресенье, 15 декабря, во время сильного шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239».

Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань.На борту судов находилось в общей сложности 27 человек. Экипажи эвакуировали на берег, один человек погиб. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшем гибель человека.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов. Количество мазута, попавшего в море, оценивается не менее чем в 3 тыс. тонн. На очистку берега вышли сотрудники МЧС, регионального спасательного отряда, активисты казачьих обществ, местные жители, пишет «Коммерсант».

Видео: МЧС России.

В Анапе ввели режим ЧС после разлива нефтепродуктов, также режим ЧС муниципального характера действует в поселке Веселова в Темрюкском районе и в станице Благовещенская в Анапе.

По информации властей региона, на данный момент нефтепродукты сосредоточены на берегу у курортов Веселовка и Витязево, а также у станицы Благовещенской. От загрязнения моря мазутом страдают водоплавающие птицы. Сейчас их пытаются отмыть местные жители.