Некоторые китайские автобренды могут покинуть рынок России

Поделиться

Всего эксперт назвал 4 претендента.

В 2025 году часть китайских автобрендов может покинуть российский рынок из-за недостаточного спроса. Об этом «Автостату» заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton, — допустил эксперт.
Вам будет интересно
Некоторые китайские автобренды могут покинуть рынок России китайские автобренды
Автовладельцам рассказали, как просто защитить машину от реагентов на дорогах
Автоэксперт поделился рекомендациями по защите машины от разрушительного действия реагентов зимой. Зимой автомобили больше подвержены негативному воздействию окружающей среды из-за дорожных...
16.12.2024 160
Автор