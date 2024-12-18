Некоторые китайские автобренды могут покинуть рынок России

Всего эксперт назвал 4 претендента.

В 2025 году часть китайских автобрендов может покинуть российский рынок из-за недостаточного спроса. Об этом «Автостату» заявил директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов.

Что касается вероятности ухода некоторых китайских марок с нашего рынка, главная причина ухода – низкая доходность дилера. В некоторых брендах может происходить развал дилерской сети. Думаю, с высокой долей вероятности это бренды Livan, Kaiyi, SWM, Foton, — допустил эксперт.