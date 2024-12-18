Полиция нашла женщину, бросившую младенца в ТРК «Порт Находка»

Также сообщается, что в отделение доставили и отца малыша.

Женщину, бросившую в ТРК «Порт Находка» младенца и попросившую в записке позаботиться о нем, нашли и задержали. Сейчас петербурженка находится в отделении полиции. Более того, туда же доставили и отца малыша.

Порталу 78.ru родственница женщины охарактеризовала семью как положительную. Случившееся собеседница издания связывает с послеродовой депрессией.

Все хорошо, наверное, после родов случилась послеродовая депрессия, а так у нее все хорошо. Она работает врачом, — заявила женщина.