Ребенок застрял в батарее во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 18 декабря около 17:00 сообщили о госпитализации двухлетней девочки. Ее привезли в больницу в состоянии средней тяжести из квартиры на улице Александровской во Всеволожске.

По предварительным данным, девочка застряла в батарее и провела в таком положении около 30 минут. Обстоятельства происшествия устанавливают полицейские и следственный отдел СК.