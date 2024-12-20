Аналитики: В Петербурге и Ленобласти растет интерес к голосовым помощникам на основе ИИ

С редакцией IVBG.RU поделились итогами исследования мобильных привычек пользователей смартфонов. Выяснилось, что петербуржцы стали в 2,5 раза чаще переводить телефонные вызовы на цифровых секретарей, а Петербург вошел в тройку регионов страны по востребованности технологии. Главные причины использования «умных» ассистентов на Северо-Западе: осторожность, тревога и нежелание тратить время на разговоры.

Как отмечают аналитики цифровой экосистемы МТС, у разных поколений свои предпочтения в общении. Например, петербуржцы в возрасте 35-55 лет в основном звонят, в то время как подростки и молодежь (14-30 лет) чаще общаются в мессенджерах и с помощью голосовых сообщений.

Петербурженки оказались более осторожными в отношении неизвестных номеров: 31% женщин признались, что испытывают тревогу перед ответом на такие звонки, в отличие от мужчин, где этот показатель составил лишь 20%. Петербуржцы же демонстрируют большую готовность отвечать на любые входящие вызовы.

Тем временем, результаты опроса показывают, что большинство людей осознают проблему бесполезной траты времени на ненужные разговоры. Так, 70% опрошенных заявили, что часто сталкиваются с ситуациями, когда приходится отвлекаться на звонки, которые оказываются неважными. Более того, 60% респондентов отметили, что пропускали важные встречи или доставки из-за пропуска звонков.

Кроме Петербурга (6%) в топ российских городов, жители которых часто используют голосовых помощников вошли Москва (12%) и Краснодар (9%).

Методология исследования

В рамках исследования были опрошены респонденты, использующие голосового секретаря оператора, из Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 54 лет и владеющие смартфонами.