Житель Ленобласти пытался взломать входную дверь банка в Петербурге

Двое мужчин 19 декабря около 00:30 пытались взломать запасной выход в отделение банка на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.
Сотрудник безопасности заметил подозрительных людей возле входа и вызвал полицию. Охранникам удалось задержать одного из злоумышленников на месте. Им оказался 24-летний житель деревни Старая во Всеволожском районе.
Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Второй злоумышленник успел скрыться. Его личность устанавливают сотрудники полиции.
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28.11.2024 2037