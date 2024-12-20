Житель Ленобласти пытался взломать входную дверь банка в Петербурге

Двое мужчин 19 декабря около 00:30 пытались взломать запасной выход в отделение банка на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.

Сотрудник безопасности заметил подозрительных людей возле входа и вызвал полицию. Охранникам удалось задержать одного из злоумышленников на месте. Им оказался 24-летний житель деревни Старая во Всеволожском районе.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Второй злоумышленник успел скрыться. Его личность устанавливают сотрудники полиции.