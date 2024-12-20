Житель Ленобласти пытался взломать входную дверь банка в Петербурге

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Двое мужчин 19 декабря около 00:30 пытались взломать запасной выход в отделение банка на Московском проспекте в Санкт-Петербурге.  

Сотрудник безопасности заметил подозрительных людей возле входа и вызвал полицию. Охранникам удалось задержать одного из злоумышленников на месте. Им оказался 24-летний житель деревни Старая во Всеволожском районе.

Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Второй злоумышленник успел скрыться. Его личность устанавливают сотрудники полиции.

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28.11.2024 2037
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