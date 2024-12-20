Жительница Мурино лишилась почти ₽50 тыс, перейдя по ссылке от подруги в Telegram

Оказалось, что аккаунт подруги был взломан. Кликнув на ссылку, женщина предоставила доступ к банковским счетам мошенникам.

Жительница Мурино по имени Татьяна стала жертвой мошенников, потеряв почти 50 тысяч рублей после того, как перешла по ссылке от подруги в Telegram.

Инцидент произошел 12 декабря. С аккаунта подруги Татьяне пришла ссылка, якобы ведущая на архив фотографий с ее дня рождения.

Женщина несколько раз пыталась открыть ссылку, но ей не удалось. Оставив попытки, она легла спать. Утром, проверив банковское приложение, Татьяна обнаружила, что с ее карты были сняты все деньги, а также совершены две покупки на маркетплейсе.

После этого Татьяна позвонила приятельнице, и выяснила, что та не отправляла никаких ссылок, а ее аккаунт в мессенджере взломан.

Женщина в итоге была вынуждена обратиться в полицию.