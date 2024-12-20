Двое 11-летних мальчиков подозреваются в растлении ребенка во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района 18 декабря обратилась 36-летняя местная жительница. В садоводстве «Сады» ее семилетнюю дочь растлили два мальчика-подростка.

Преступление было совершено в период с 1 июня по 30 августа 2024 года в дачном доме. По словам женщины, двое 11-летних мальчиков совершили насильственные действия сексуального характера в отношении маленькой девочки.

Решается вопрос об уголовном деле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.