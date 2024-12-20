В Великобритании начали скупать произведение Достоевского после тренда в TikTok

Британцы едва ли не штурмуют книжные магазины, чтобы приобрести «Белые ночи» русского классика.

В Великобритании наблюдается ажиотажный интерес к произведению Федора Достоевского «Белые ночи», которое в 2024 году заняло 4-ю строчку рейтинга самых продаваемых романов переводной литературы.

Популярность Достоевского в стране выросла после того, как «Белые ночи» завирусились в TikTok еще в декабре 2023 года. Один из пользователей соцсети отметил, что зарубежные читатели читают произведение Достоевского для романтического вдохновения.