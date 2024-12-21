Беспилотники атаковали жилые дома в Казани: что известно

Утром 21 декабря 2024 года Казань подверглась атаке беспилотников. По предварительным данным, удары произошли в трех районах города, что привело к возгораниям в жилых домах и эвакуации людей. Власти оперативно прибыли на место происшествий, экстренные службы продолжают работу.

Утром появились сообщения о попадании дрона в жилой комплекс «Лазурные небеса», расположенный в Советском районе Казани. По данным Telegram-канала Baza, удар произошел около 08:38 мск, после чего начался пожар.

Позднее Telegram-канал Mash сообщил об атаке еще одного беспилотника, который врезался в жилой комплекс «Манхэттен» в Кировском районе. Власти города подтвердили информацию о возгораниях в Советском и Кировском районах, а также в одном из домов в Приволжском районе.

«Службы работают на местах возгораний. Жители эвакуированы, им оказывается вся необходимая помощь: теплые вещи, питание и временное размещение», – сообщил Мэр Казани Ильсур Метшин

На места происшествий оперативно прибыли премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров и экстренные службы. По поручению главы региона Рустама Минниханова создан оперативный штаб, который координирует работу служб.

«Обстановка под контролем. Жители получают всю необходимую помощь. Просим сохранять спокойствие, не поддаваться панике и при сигналах тревоги следовать в укрытия», – заявила пресс-служба главы Татарстана

Мэрия Казани обратилась к жителям города с просьбой не приближаться к местам происшествий, чтобы не мешать работе служб.

На данный момент известно, что в результате попадания дронов в жилые дома начались пожары. Эвакуированы жители пострадавших зданий. Официальной информации о пострадавших или погибших не поступало.

«Мы услышали сильный грохот и почувствовали запах гари. Соседи выбежали в коридор, а потом пришли спасатели и велели всем покинуть квартиры», – рассказал один из жильцов комплекса «Лазурные небеса»

По предварительной информации, беспилотники нанесли значительный ущерб зданиям, оценивается необходимость их дальнейшего восстановления.

Глава Татарстана Рустам Минниханов отметил, что работа служб и органов власти будет усилена для предотвращения подобных ситуаций в будущем: «Мы благодарим жителей за выдержку и оперативное реагирование на происшествие. Все пострадавшие получат помощь и поддержку».

Оперативные службы продолжают разбор завалов и оценку ущерба. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников.

Власти региона усилили меры безопасности, а также напомнили гражданам о правилах поведения при звуках тревоги:

Следовать в укрытия на первых этажах или подвалы.

Не подходить к окнам и не покидать здания без необходимости.

Сообщать о подозрительных объектах в экстренные службы.

Ситуация остается на особом контроле оперативного штаба. Жители пострадавших районов продолжают находиться в пунктах временного размещения, где им оказывают помощь.