Второкласснику пробили глаз ручкой в Петербурге

В школе № 546 Красносельского района Санкт-Петербурга 20 декабря около 10:00 восьмилетний школьник получил удар в глаз шариковой ручкой от другого ребенка, сообщает «Бриф».
Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у мальчика проникающее выпадение роговицы с перфорированием радужки, а также гифему – кровоизлияние в пространство между роговицей и радужкой.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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24.06.2022 5371