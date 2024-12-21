Второкласснику пробили глаз ручкой в Петербурге

В школе № 546 Красносельского района Санкт-Петербурга 20 декабря около 10:00 восьмилетний школьник получил удар в глаз шариковой ручкой от другого ребенка, сообщает «Бриф».

Пострадавшего доставили в детскую городскую больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у мальчика проникающее выпадение роговицы с перфорированием радужки, а также гифему – кровоизлияние в пространство между роговицей и радужкой.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.