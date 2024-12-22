Президент России Владимир Путин дал указание производить и испытывать в боевых условиях «Орешник», несмотря на разные точки зрения в Минобороны на этот счет.
Глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину также отметил, что создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» — историческое событие в ракетно-космической сфер.
«Ничего подобного никогда не происходило, это впервые произошло с таким видом оружия», — рассказал президент.
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19.12.2024 181