Президент России Владимир Путин дал указание производить и испытывать в боевых условиях «Орешник», несмотря на разные точки зрения в Минобороны на этот счет.

Глава государства в интервью журналисту Павлу Зарубину также отметил, что создание баллистической ракеты средней дальности «Орешник» — историческое событие в ракетно-космической сфер.

«Ничего подобного никогда не происходило, это впервые произошло с таким видом оружия», — рассказал президент.