Девушку-воспитателя изнасиловали в гостях у родственников в Выборгском районе

В полицию 22 декабря обратилась 19-летняя жительница города Высоцк Выборгского района, работающая воспитателем. Девушка рассказала, что ее изнасиловал знакомый.

Жительница Высоцка пришла в гости к родственникам в квартиру дома на улице Связи. Вместе со своими близкими выпила спиртное.

После этого 30-летний мужчина, проживающий в квартире, где проходило застолье, изнасиловал девушку. Он воспользовался беспомощным состоянием пострадавшей. Проводится проверка.