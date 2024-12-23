Девушку-воспитателя изнасиловали в гостях у родственников в Выборгском районе

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Полиция (3)
Фото: Baltphoto.ru

В полицию 22 декабря обратилась 19-летняя жительница города Высоцк Выборгского района, работающая воспитателем. Девушка рассказала, что ее изнасиловал знакомый.

Жительница Высоцка пришла в гости к родственникам в квартиру дома на улице Связи. Вместе со своими близкими выпила спиртное.

После этого 30-летний мужчина, проживающий в квартире, где проходило застолье, изнасиловал девушку. Он воспользовался беспомощным состоянием пострадавшей. Проводится проверка.

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16.12.2020 37636
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