Офисная бумага SvetoCopy стала продуктом года

По итогам юбилейной XV премии «Выбор потребителей» офисная бумага SvetoCopy, производимая на промышленном предприятии в Светогорске (Ленинградская область) победила в номинации «Продукт года для офиса».

Вот уже на протяжении 15 лет премия вручается компаниям на российском рынке за качество товаров и предоставляемых услуг. В этом году в результате независимого голосования покупателей бренд офисной бумаги SvetoCopy был выбран продуктом года для офиса.

«В ноябре SvetoCopy получил уже две престижные награды — «Выбор потребителей» и «Народная Марка № 1 в России 2024». Для нас это доказательство лояльности наших покупателей и настоящей народной любви. Бренд SvetoCopy почти 30 лет на рынке, он продолжает развиваться и занимать уверенные позиции. Я хотел бы поблагодарить всех, кто выбирает и использует нашу офисную бумагу в той самой зеленой пачке», — прокомментировал победу Артем Дунаев, директор по продажам белых бумаг в России, маркетингу и корпоративным коммуникациям, НПАО «Светогорский ЦБК».

На Светогорском целлюлозно-бумажном комбинате производится линейка продукции SvetoCopy — Classic, Prepmium и ECO. Все эти продукты подходят для ежедневных офисных и бытовых задач. А вот несколько интересных фактов о той самой офисной бумаге в зеленой пачке: