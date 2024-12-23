Дрозденко: Ленобласть делает многое для сохранения экологии

Лучшее доказательство этому — 6-я строчка в «зеленом рейтинге» среди остальных регионов страны.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что одним из приоритетов региона остается решение экологических проблем. В последнее время было предпринято несколько мер, которые доказали свою эффективность.

Чем выше качество жизни, тем больше требований у людей к окружающей среде. Это понятно. Мы реализуем экологическую повестку последовательно, как бы нас ни критиковали, — подчеркнул губернатор.

Так, в регионе была учреждена экомилиция, которая была принята скептически, но в итоге ведомство оказалось востребованным.

По количеству ликвидированных несанкционированных свалок, снижению их темпов, выписке штрафов, составлению административных, судебных, уголовных дел в понимании именно экологических нарушений мы — один из регионов-лидеров, — отметил Дрозденко.