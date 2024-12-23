В Госдуме хотят запретить повышать цены на такси в час пик

Парламентарии хотят ограничить до 20% повышение тарифов на поездки при высоком спросе.

В Госдуме предложили ограничить повышение цен на такси в часы пик до 20%. Депутат Дмитрий Гусев, один из авторов идеи, отметил, что исключением станут только те случаи, когда стоимость поездки превышает установленный предел.

Вместе с коллегой депутатом Михаилом Делягиным внесли поправки в законопроект «о платформенной экономике». О том, что при динамической цене на цифровых платформах стоимость не может расти более чем на 20%. То есть любой агрегатор, в том числе такси, не сможет поднимать цены больше, чем на 20% в часы пик, — цитирует Гусева «Газета.Ru».