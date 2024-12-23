WhatsApp* могут скоро заблокировать в России

Об этом заявил депутат Госдумы Свинцов.

Вероятность блокировки WhatsApp* в России остается высокой, заявил депутат Госдумы Андрей Свинцов. Как подчеркнул парламентарий, избежать подобных санкций сервис может только в случае дальнейшего соблюдения законодательства РФ.

У WhatsApp нет никакого контакта с нашими правоохранительными органами. Там регулярно создают чаты экстремистского характера, вербуют людей. Поэтому нужно что-то с этим делать, — цитирует Свинцова «ПГ».

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*Принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ.