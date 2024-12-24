«Единая Россия» продолжает работу по развитию семейной политики

Как сообщает сайт ER.ru, итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на 2025 год «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.

«На прошедшем Съезде мы дополнили нашу народную программу рядом положений в поддержку семей. Над некоторыми партия уже ведёт работу, реализуя поручение Президента по развитию семейной политики. Одна из первоочередных задач – поддержка детей участников специальной военной операции. Это касается предоставления мест в детсадах и школах, льгот при поступлении в вузы и колледжи, иных мер», – напомнил Владимир Якушев

Также секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.

«Мы закрепляем статус студенческой семьи – законопроект уже принят в первом чтении. Будем и дальше работать над тем, чтобы при вузах создавали комнаты для детей. Успешные практики в регионах есть, их нужно тиражировать. Будем контролировать реализацию программы семейной ипотеки, по которой Президент поручил снять лимиты. Помимо этого, продолжим заниматься вопросами детской безопасности, социальной поддержки семей, поддержки многодетности», – рассказал Владимир Якушев

Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых «семейных» законов.

«Введена новая мера социальной поддержки для семей с двумя и более детьми. В два раза увеличены стандартные налоговые вычеты. Если говорить о поддержке семей участников СВО, военнослужащие, у которых есть ребёнок-инвалид, теперь имеют право на внеочередное обеспечение жильём. Участники СВО больше не будут платить исполнительские сборы. В сфере детской безопасности усилена мера против распространения никотиносодержащей табачной продукции среди детей. Введена уголовная ответственность за повторную продажу вейпов, сигарет и сырья, устройств для них. Ещё более 100 инициатив – в разработке», – сказала Анна Кузнецова

Владимир Путин также поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.

«Наша комиссия разработала «золотой стандарт» поддержки многодетных семей. Мы посмотрели, как эта работа идёт в 70 регионах России. На первом месте оказались Липецкая, Ленинградская области: там реализуется 100% мер, которые предложила наша комиссия. На втором – Москва и Санкт-Петербург: 16 из 17 мер. Далее идут Свердловская, Ульяновская Мурманская и Сахалинская области, Республика Коми, Калмыкия, Тульская, Ростовская, Ярославская области, Кабардино-Балкария, Республика Саха (Якутия), Калининградская, Смоленская области и иные регионы», – сообщила Анна Кузнецова

На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос также звучал на прямой линии с Владимиром Путиным. Также фракция предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.

«В топ самых распространенных мер вошли: организация и обеспечение отдыха, оздоровления детей участников СВО на льготных условиях, льготы по освобождению от родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми участников СВО в детских садах, льготы при оплате питания и так далее. Мы считаем, что этот перечень нужно расширять», – отметила Анна Кузнецова

«Единая Россия» будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.

«После принятия законопроекта о студенческой семье в первом чтении, в регионах мы получили волну поддержки. В некоторых субъектах уже действуют такие меры, как специальные программы студенческого маткапитала, единовременная выплата в связи с рождением ребёнка в студенческой семье. В Коми предоставляется региональный маткапитал, если мама младше 24 лет. В Ивановской области – единовременная выплата на покупку жилья. На основе региональных практик будем формировать «золотой стандарт» поддержки студенческой семьи совместно с Минобрнауки», – отметила Анна Кузнецова

«Единая Россия» вместе с партнёрскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы «Единая Россия» продолжит.

Комментарий регионального координатора федерального партийного проекта «Крепкая семья», депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной:

«Как координатор проекта «Крепкая семья», считаю 2024-й год, который был объявлен Президентом Годом семьи, плодотворным. Так, в этом году в Ленобласти ввели новую меру поддержки – региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка, при сохранении на третьего и последующего ребенка. Региональным законодательством расширены способы реализации средств земельного капитала на улучшение жилищных условий: приобретение или строительство жилого помещения, погашение основного долга по ипотеке и процентов по ипотечному кредиту. Внесли изменения в Социальный кодекс региона: предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки теперь осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения.

Активно развивается направление по созданию Семейных МФЦ: в Ленинградской области их открыто уже пять. Создан Единый портал поддержки семей с детьми в Ленинградской области – семья47.рф. Для выработки управленческих решений, влияющих на изменение демографических тенденций, создан Координационный совет по вопросам демографии при губернаторе Ленинградской области.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в регионе принято более 60 различных мер поддержки, и перечень постоянно расширяется», – прокомментировала Людмила Тептина.