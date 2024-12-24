«Единая Россия» продолжает работу по развитию семейной политики

Как сообщает сайт ER.ru, итоги работы по поддержке семей с детьми и планы на 2025 год «Единая Россия» представила на заседании профильной комиссии Генсовета. Это направление работы партии является одним из ключевых и закреплено в отдельном блоке народной программы.
Также секретарь Генсовета «Единой России» отметил, что партия прорабатывает и другие инициативы.
Как сообщила глава комиссии «Единой России» по поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова, в 2024 году партия обеспечила более 50 новых «семейных» законов.
Владимир Путин также поддержал инициативу «Единой России» и подписал Указ о едином федеральном статусе многодетной семьи.
На федеральном уровне «Единая Россия» продолжит расширять меры поддержки многодетных семей. В том числе, предлагается сделать более гибкими критерии, в соответствии с которыми представляются меры поддержки – этот вопрос также звучал на прямой линии с Владимиром Путиным. Также фракция предлагает выровнять региональные меры поддержки членов семей участников СВО и условия их предоставления.
«Единая Россия» будет работать над созданием стандарта поддержки студенческих семей.
«Единая Россия» вместе с партнёрскими организациями реализует проекты по популяризации традиционных ценностей, обеспечению детской безопасности при перевозках, проводит регулярный мониторинг детской инфраструктуры, а также организует обследования и лечение для детей с особенностями развития. Эти направления работы «Единая Россия» продолжит.
Комментарий регионального координатора федерального партийного проекта «Крепкая семья», депутата Законодательного собрания Ленинградской области Людмилы Тептиной:
«Как координатор проекта «Крепкая семья», считаю 2024-й год, который был объявлен Президентом Годом семьи, плодотворным. Так, в этом году в Ленобласти ввели новую меру поддержки – региональный материнский капитал при рождении первого и второго ребенка, при сохранении на третьего и последующего ребенка. Региональным законодательством расширены способы реализации средств земельного капитала на улучшение жилищных условий: приобретение или строительство жилого помещения, погашение основного долга по ипотеке и процентов по ипотечному кредиту. Внесли изменения в Социальный кодекс региона: предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки теперь осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по очной форме обучения.
Активно развивается направление по созданию Семейных МФЦ: в Ленинградской области их открыто уже пять. Создан Единый портал поддержки семей с детьми в Ленинградской области – семья47.рф. Для выработки управленческих решений, влияющих на изменение демографических тенденций, создан Координационный совет по вопросам демографии при губернаторе Ленинградской области.
Особое внимание в регионе уделяется поддержке участников специальной военной операции и членов их семей. Сегодня в регионе принято более 60 различных мер поддержки, и перечень постоянно расширяется», – прокомментировала Людмила Тептина.