В 13 районов Ленобласти передали новые школьные автобусы

Всего районные администрации получили 40 новых комфортабельных автобусов.

Новые школьные автобусы в количестве 40 единиц передали 13 районам Ленинградской области. Об этом 24 декабря рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Под ёлочку» школы Ленобласти принимают обновления автопарка, — написал губернатор в блоге в Телеграм.

Александр Дрозденко добавил, что все автобусы отечественного производства. В каждом из них удобные сиденья с ремнями безопасности, кнопка для остановки по требованию, а также система оповещения при экстренных ситуациях.