В 13 районов Ленобласти передали новые школьные автобусы

Всего районные администрации получили 40 новых комфортабельных автобусов.
Новые школьные автобусы в количестве 40 единиц передали 13 районам Ленинградской области. Об этом 24 декабря рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.
«Под ёлочку» школы Ленобласти принимают обновления автопарка, — написал губернатор в блоге в Телеграм.
Александр Дрозденко добавил, что все автобусы отечественного производства. В каждом из них удобные сиденья с ремнями безопасности, кнопка для остановки по требованию, а также система оповещения при экстренных ситуациях.
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24.12.2024 105