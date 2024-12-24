В 13 районов Ленобласти передали новые школьные автобусы

Поделиться
photo_2024-12-24_09-12-07
Фото: Александр ДроZденко/ Телеграм

Всего районные администрации получили 40 новых комфортабельных автобусов.

Новые школьные автобусы в количестве 40 единиц передали 13 районам Ленинградской области. Об этом 24 декабря рассказал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Под ёлочку» школы Ленобласти принимают обновления автопарка, — написал губернатор в блоге в Телеграм.

Александр Дрозденко добавил, что все автобусы отечественного производства. В каждом из них удобные сиденья с ремнями безопасности, кнопка для остановки по требованию, а также система оповещения при экстренных ситуациях.

Вам будет интересно
В 13 районов Ленобласти передали новые школьные автобусы Александр Дрозденко, автобусы
Пассажиров в Ленобласти будут возить в КАМАЗах
С 1 января в Сосновом Бору и Ломоносовском районе Ленинградской области начнут курсировать новые автобусы КАМАЗ 4280-F5 Vega. Эти современные...
24.12.2024 105
Автор