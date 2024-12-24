В Ленобласти выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В основном заболеваниям подвержены дети дошкольного возраста.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленинградской области увеличилась почти на 3% за последнюю неделю.

Как передает региональное управление Роспотребнадзора, с 16 по 22 декабря количество случаев заболеваний ОРВИ и гриппом возросло на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей.

Особенно часто болеют дети в возрасте от трех до шести лет, которые составляют почти половину всех случаев заболеваемости.