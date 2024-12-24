Инвалида из Гатчины обеспечат бесплатными лекарствами после вмешательства прокуратуры

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Житель Гатчинского округа Ленинградской области, страдающий орфанным заболеванием, добился своих прав через прокуратуру. На протяжении длительного времени он не получал положенные бесплатные препараты и был вынужден покупать их за свой счет.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения со стороны системы здравоохранения. Городской прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать Комитет по здравоохранению обеспечить заявителя необходимыми лекарствами, компенсировать расходы на самостоятельно приобретенные препараты и выплатить компенсацию за моральный вред.

Суд удовлетворил все требования в полном объеме. Теперь заявитель получит необходимые препараты за счет государства, а также возмещение понесенных расходов.

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24.12.2024 41
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