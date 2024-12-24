Инвалида из Гатчины обеспечат бесплатными лекарствами после вмешательства прокуратуры

Житель Гатчинского округа Ленинградской области, страдающий орфанным заболеванием, добился своих прав через прокуратуру. На протяжении длительного времени он не получал положенные бесплатные препараты и был вынужден покупать их за свой счет.

Прокуратура провела проверку и выявила нарушения со стороны системы здравоохранения. Городской прокурор обратился в суд с иском, требуя обязать Комитет по здравоохранению обеспечить заявителя необходимыми лекарствами, компенсировать расходы на самостоятельно приобретенные препараты и выплатить компенсацию за моральный вред.

Суд удовлетворил все требования в полном объеме. Теперь заявитель получит необходимые препараты за счет государства, а также возмещение понесенных расходов.