Депутат Буцкая предложила разрешить россиянам заключать браки в роддомах

Необходимость этого вызвана тем, что много детей сейчас рождаются вне брака.

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая считает необходимым разрешить россиянам заключать браки непосредственно в роддомах. Об этом парламентарий заявила в интервью 360.ru.

У нас же очень много детей, к сожалению, рождаются вне брака. <…> В общем мы предлагаем, чтобы в тех МФЦ, которые есть в роддомах, была возможность в том числе заключить брак, чтобы не только зарегистрировать ребенка, но и родители могли заключить брак, — заявила Буцкая.