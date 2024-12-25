Генконсульство Польши прекратит работу в Петербурге

С 10 января 2025 года генеральное консульство Польши в Санкт-Петербурге прекратит свою деятельность. Россия отзывает согласие на его функционирование, об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Решение стало ответной мерой на закрытие польскими властями российского консульства в Познани.

В декабре в стенах польского консульства состоялась прощальная встреча, на которую были приглашены все, кто связан с деятельностью представительства и имеет польские корни. Мероприятие стало символическим завершением многолетней работы учреждения.

Кроме того, трое дипломатов консульства Польши в Петербурге объявлены персонами нон грата. Им предписано покинуть Россию до 10 января.