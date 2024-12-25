Экономист: расходы компаний на выплату 13-й зарплаты лягут на самих россиян

Эксперт не поддержала идею обязательной выплаты россиянам 13-й зарплаты.

Обязательная выплата россиянам 13-й зарплаты приведет к ряду проблем в экономике, заявила экономист Светлана Петрова. По ее словам, расходы компаний прямо или косвенно лягут непосредственно на граждан.

Можно прописать какие угодное премиальные пакеты. Если сотрудник нужен компании, то работодатель найдет способ, как его удержать. А если сотрудник работает плохо, никакая 13-я зарплата не простимулирует трудиться лучше, — цитирует эксперта 360.ru.

Петрова подчеркнула, что компании найдут способ, как компенсировать траты на 13-ю зарплаты. Например, методом взысканий с подчиненных или за счет повышения цен на свою продукцию. Это непременно приведет к еще большему разгону инфляции.