Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Подразделениями группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям ВСУ. Противник потерял более 35 военнослужащих, два автомобиля и 122-мм гаубицу Д-30. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы.

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Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение. Потери противника составили до 530 военнослужащих, бронетранспортер, девять автомобилей, 152 мм орудие Д-20, три 122-мм самоходных артиллерийских установки «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, а также произведенные в США: 155-мм гаубица М114, 105 мм орудие М101 и два 105 мм орудия М119. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы «Захист» и «Квертус».

В результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск освобожден населенный пункт Гигант в ДНР. Потери ВСУ составили до 230 военнослужащих, автомобиль, 122-мм гаубица Д-30 и 105-мм орудие М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 490 военнослужащих, две боевые бронированные машины HMMWV производства США и «Senator» канадского производства, шесть пикапов, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм гаубицу Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Потери ВСУ составили до 160 военнослужащих, 152-мм самоходная артиллерийская установка «Акация», 152-мм орудие Д-20 и 105-мм гаубица М119 производства США.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике ВСУ. Противник потерял свыше 60-ти военнослужащих, автомобиль и две станции радиоэлектронной борьбы.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 56 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.