Поезд сбил мужчину, уснувшего на путях в Лужском районе

У станции Оредеж в ночь на 24 декабря поезд сбил 39-летнего жителя Луги, уснувшего на железнодорожных путях. По данным транспортной прокуратуры, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Машинист поезда заметил его на путях и подал звуковой сигнал, однако реакции не последовало. Избежать наезда из-за малого расстояния не удалось. Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.