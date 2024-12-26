Поезд сбил мужчину, уснувшего на путях в Лужском районе

У станции Оредеж в ночь на 24 декабря поезд сбил 39-летнего жителя Луги, уснувшего на железнодорожных путях. По данным транспортной прокуратуры, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Машинист поезда заметил его на путях и подал звуковой сигнал, однако реакции не последовало. Избежать наезда из-за малого расстояния не удалось. Пострадавшего госпитализировали, его состояние уточняется.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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19.08.2022 2837