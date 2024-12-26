Петербуржца задержали с почти килограммом наркотиков

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На Серебристом бульваре в Санкт-Петербурге 24 декабря задержали 32-летнего мужчину с крупной партией наркотиков растительного происхождения.

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Фото: ГУ МВД

При обыске в его квартире изъяли еще два запаянных пакета и пять стеклянных банок с растительным веществом. Экспертиза установила, что общий вес изъятого составил 947,19 граммов.

В отношении задержанного заведено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств». Следователи устанавливают возможных сообщников.

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26.12.2022 3689
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