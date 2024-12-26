РКН исключил введение штрафов за использование VPN-сервисов

Вводить меры против россиян, использующих средства обхода блокировок, не планируется, заявили в ведомстве.

Роскомнадзор опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что в России введут штрафы за использование VPN-сервисов, а обязательство следить за абонентами возложат на операторов связи.

В подобных предположениях есть грубая ошибка. Приказ не вводит и не может вводить штрафы. Указанный проект приказа Роскомнадзора не затрагивает вопросы использования VPN-сервисов, — приводит сообщение РКН РИА Новости.