Роскачество: 67% красной икры в России является фальсификатом

За последние 10 лет качество деликатеса стало лучше, однако доля фальсификата на рынке остается высокой.
Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева заявила, что сейчас основная претензия к красной икре– нарушения микробиологических характеристик. По оценкам эксперта, порядка 67% деликатеса на рынке является фальсификатом.
За 10 лет исследований мы видим, что качество этого продукта при первоначальных более 80 процентов фальсификата повышается, теперь его доля 67 процентов. Основные несоответствия — прежде всего микробиологические характеристики, — цитирует Саратцеву «Парламентская газета».
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