Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» приостановила рейсы в несколько городов России

Полёты временно отменены в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу.

Источник: «Известия», Дмитрий Коротаев

Крупнейшая азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приняла решение о приостановке полётов в семь городов России. Так, рейсы в Минеральные Воды, Сочи, Волгоград, Уфу, Самару, Грозный и Махачкалу будут отменены до окончания расследования авиакатастрофы с Embraer Е190.

25 декабря 2024 года самолёт Embraer E190 «Азербайджанских авиалиний», выполнявший пассажирский рейс №8243 по маршруту Баку—Грозный, рухнул возле города Актау в Казахстане при заходе на посадку. После падения авиалайнер разломился на две части, на месте начался пожар. На борту воздушного судна находилось 67 человек, из которых 62 пассажира и пять членов экипажа. Выжить удалось только 29. Трое выживших — члены экипажа.

Вечером того же дня на месте катастрофы был найден бортовой самописец. 26 числа обнаружен и второй.

По факту крушения самолёта, Генпрокуратура Азербайджана завела уголовные дела по статьям 262.3 УК АР (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и 314.3 УК АР (халатность). Правоохранительные органы Казахстана завели уголовное дело по статье 345 УК РК (нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц), а Следком РФ завёл уголовное дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).