В Госдуме заявили, что поступок норвежцев с отказом спасать российских моряков, нельзя оставлять безнаказанным

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал наказать норвежцев, отказавшихся спасать моряков с сухогруза Ursa Major.
Его поддержал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который обозначил — такой поступок прощать нельзя. Депутат Госдумы, член комитета ГД по обороне, бывший морской офицер Андрей Колесник выделил, что Россия оказала бы помощь, если бы подобное случилось с норвежским судном.
Судно Ursa Major, следовавшее под российским флагом из Петербурга во Владивосток, 23 декабря в 23:22 затонуло в международных водах Средиземного моря, в 67 морских милях от побережья Испании. Причиной инцидента стала авария — в машинном отделении произошёл взрыв. 14 из 16 членов экипажа были спасены испанским судном Salvamar Drago, а двое пропали без вести. Компания-владелец Ursa Major заявила о целенаправленном террористическом акте на сухогруз.
Неподалеку от места крушения находилось судно под норвежским флагом Oslo Carrier 3. Оно отказалось принять на борт тонущих российских моряков. Его владелец компания Oslo Bulk объяснила такое решение тем, что на подмогу к пострадавшим уже направлялся корабль. В компании также отметили, что спасательная шлюпка была закреплена к Oslo Carrier 3, пока до места не добралась помощь, пишет «РБК».