В Госдуме заявили, что поступок норвежцев с отказом спасать российских моряков, нельзя оставлять безнаказанным

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий призвал наказать норвежцев, отказавшихся спасать моряков с сухогруза Ursa Major.

Его поддержал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, который обозначил — такой поступок прощать нельзя. Депутат Госдумы, член комитета ГД по обороне, бывший морской офицер Андрей Колесник выделил, что Россия оказала бы помощь, если бы подобное случилось с норвежским судном.

Судно Ursa Major, следовавшее под российским флагом из Петербурга во Владивосток, 23 декабря в 23:22 затонуло в международных водах Средиземного моря, в 67 морских милях от побережья Испании. Причиной инцидента стала авария — в машинном отделении произошёл взрыв. 14 из 16 членов экипажа были спасены испанским судном Salvamar Drago, а двое пропали без вести. Компания-владелец Ursa Major заявила о целенаправленном террористическом акте на сухогруз.