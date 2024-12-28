Фитнес-тренер назвал способ сжечь максимальное количество жира за четыре минуты

Фитнес-тренер Джефф Кавальер предложил способ максимально эффективно сжечь жир за четыре минуты. Об этом сообщает Men Today.

Комплекс включает четыре упражнения с гантелью. Каждое из них выполняется по 30 секунд с каждой стороны в три-четыре круга. Один круг занимает всего четыре минуты.

Первое упражнение начинается из положения стоя, ноги на ширине плеч, гантель в правой руке. Необходимо отвести правую ногу назад, опустившись на колено, передняя нога при этом должна быть согнута под прямым углом. Затем следует подняться вверх и выполнить боковой выпад вправо, одновременно сгибая руку с гантелью и поднимая ее на уровень плеча.

Во втором упражнении нужно встать прямо, держа ноги на ширине плеч. Гантель удерживается одной рукой в выпрямленном положении между ног. Из этого положения выполняется небольшой присед с одновременным махом прямой рукой, поднимая гантель на уровень подбородка.

Для третьего упражнения нужно сесть на пол, согнув ноги и слегка отклонив корпус назад. Гантель держат обеими руками перед собой на уровне груди. Выполняются скручивания вбок, после чего гантель поднимают над головой.

Последнее упражнение – усложненная планка. Необходимо принять положение высокой планки, опираясь одной рукой на гантель. Затем выполнить отжимание, выпрямиться и подтянуть гантель за спину.