Внук чудом спас 91-летних бабушку и дедушку из горящего дома во Всеволожском районе

В деревне Рапполово Всеволожского района Ленобласти вечером 27 декабря пожар уничтожил деревянный дом на три квартиры. Благодаря случайности 91-летняя пара осталась жива.

Как сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти, возгорание на Заречной улице началось около 22:00 и охватило площадь в 150 квадратных метров. На месте работали дежурные смены 94-й и 104-й пожарных частей, а также спасатели из Агалатово. Пожар удалось ликвидировать к 23:07.

В одной из квартир находились пожилые супруги. К счастью, мимо дома проходил их внук, который живет по соседству. Увидев пожар, он побежал к родным, но дверь оказалась заперта. Тогда он разбил окно, забрался внутрь, и вывел пенсионеров на улицу.