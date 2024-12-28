В ЦБ объяснили, почему сохранили размер ключевой ставки

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В регуляторе заявили, что такое решение было менее рискованным.

Решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% было менее рискованным, чем дальнейшее ужесточение монетарной политики. К такому мнению пришли участники заседания советы директоров ЦБ РФ 20 декабря, заявили в регуляторе.

Взвешивая риски обсуждаемых решений, участники отметили, что на текущем этапе они серьезнее в случае повышения ключевой ставки, чем при ее сохранении. Так, в случае сохранения в декабре ключевой ставки нельзя исключить риск того, что в ближайшие месяцы рост кредитования вновь ускорится, а инфляция и инфляционные ожидания продолжат расти, — заявили в ЦБ.
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20.12.2024 200
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