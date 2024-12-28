Попова: у ковида пока нет опасных мутаций, способных нанести серьезный вред

Глава Роспотребнадзора подчеркнула , что изучение вируса — непрерывный процесс.

У коронавируса на сегодняшний день отсутствуют мутации, способные нанести серьезный вред человеку. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Сегодня мы распознаём сам возбудитель коронавируса, и изменения в нем, в режиме онлайн. Поэтому видим, что нет мутаций, которые могут нанести значимый вред человеку, — заявила она.

Попова добавила, что ковид «успокоился» и вошел в число респираторных вирусов, с которыми человечество научилось бороться.