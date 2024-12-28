Попова: у ковида пока нет опасных мутаций, способных нанести серьезный вред

Глава Роспотребнадзора подчеркнула , что изучение вируса — непрерывный процесс.
У коронавируса на сегодняшний день отсутствуют мутации, способные нанести серьезный вред человеку. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Сегодня мы распознаём сам возбудитель коронавируса, и изменения в нем, в режиме онлайн. Поэтому видим, что нет мутаций, которые могут нанести значимый вред человеку, — заявила она.
Попова добавила, что ковид «успокоился» и вошел в число респираторных вирусов, с которыми человечество научилось бороться.
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12.12.2024 362