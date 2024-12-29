Завотдела судебно-медицинского освидетельствования в Ленобласти попалась на систематических взятках

В отношении должностного лица завели уголовное дело.
В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении заведующей отдела судебно-медицинского освидетельствования, обвиняемой в получении взяток.
По данным следствия, женщина неоднократно получала взятки за ускорение судебно-медицинских исследований и выдачу медицинской документации, необходимой для захоронения тел. Обвиняемой инкриминируется семь эпизодов получения взяток (ч. 1 ст. 290 УК РФ) и два эпизода мелкого взяточничества (ч. 1 ст. 291.2 УК РФ).
В ходе предварительного следствия приняты меры к возмещению ущерба. На денежные средства, изъятые в ходе обыска, наложен арест в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания штрафа, — передает СК.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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