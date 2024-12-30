Рыбака на резиновой лодке зажало льдинами в Южной бухте в Выборге

В Выборге сотрудники 26-го пожарно-спасательного отряда спасли пожилого рыбака, оказавшегося в ловушке из льдин в Южной бухте.
Спасатели в гидрокостюмах смогли подобраться к рыбаку и оттянуть его вместе с лодкой к берегу.
Видео: 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ЛО
Рыбака случайно заметил проезжавший мимо местный житель. При этом помощи человек в лодке не просил, так как сильно замерз и чувствовал себя плохо из-за подскочившего давления. Он и вызвал спасателей.
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01.12.2024 465