Рыбака на резиновой лодке зажало льдинами в Южной бухте в Выборге

В Выборге сотрудники 26-го пожарно-спасательного отряда спасли пожилого рыбака, оказавшегося в ловушке из льдин в Южной бухте.

Спасатели в гидрокостюмах смогли подобраться к рыбаку и оттянуть его вместе с лодкой к берегу.

Видео: 26 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС РФ по ЛО

Рыбака случайно заметил проезжавший мимо местный житель. При этом помощи человек в лодке не просил, так как сильно замерз и чувствовал себя плохо из-за подскочившего давления. Он и вызвал спасателей.