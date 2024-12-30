Во Всеволожске неизвестный сбил пешехода и скрылся

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В полицию Всеволожского района Ленобласти накануне поступило сообщение о 45-летнем мужчине, которого привезли в больницу с тяжелыми травмами.

У пострадавшего зафиксированы переломы костей головы, ушиб головного мозга. Предварительно, его нашли на обочине дороги у Румболовской горы во Всеволожске.

Полицейские, изучив записи с камер видеонаблюдения, пришли к выводу, что травмы получены в результате ДТП. Сейчас ищут водителя, причастного к аварии. Выясняют обстоятельства происшествия.

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