Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.