На 11 трассах Ленобласти ограничат движение 8 апреля

В среду при проведении дорожных работ будет временно ограничено движение на 11 региональных трассах, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков; 

км 22 ограничение скорости движения в направлении на г. Мурманск с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения;

км 17,57км ограничение скорости движения в направлении на СПб с 08:00 до 19:00, замена силового барьерного ограждения.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 -17:00, механическая уборка смета из под барьерного ограждения.

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00 -17:00, механическая мойка разделительной полосы;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 40-16 ограничение скорости движения (обратный ход) с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от песка и смёта механическим способом (ПУМ);

км 8-4 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 17:00, помывка мостов механическим способом (ПУМ).

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 85-89 ограничение скорости движения на Кингисепп, правая полоса с 08:00 -17:00, ремонт барьерного ограждения.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка и очистка водоотводных лотков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия мех. способом у СБО «Нью-Джерси»;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт дорожных люков;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов;

км 123-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка шумозащитных экранов;

км 137-141 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка барьерного ограждения.

А-181 «Магистральная»:

км 8-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 8-11 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка разделительной полосы вручную;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00  до 20:00, мойка съездов и примыканий; 

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 40-46 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка технологических проходов на мостах;

км 58-78, транспортные развязки км 56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 59-67 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локальных очистных сооружений;

км 139-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, установка ливневых решёток и водоотводных лотков;

км 120-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка съездов от пыли и грязи механизированным способом.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости движения до 70 км/ч. с 08:00 -17:00, механическая мойка разделительной полосы;

км 55-48-55 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение скорости движения до 70 км/ч. с 08:00 -17:00, механическая очистка краевой линии у разделительной полосы;

км 52-50 ограничение скорости движения на Санкт-Петербург, левая полоса закрыта, вторая и первая ограничение до 50 км/ч. с 08:00- 17:00, с установкой схемы ОДД, очистка разделительной полосы от пыли и грязи;

км 44 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч. с 09:00- 10:00, с установкой схемы ОДД, ремонт шумозащитного экрана;

км 50,52,54 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса закрыта, вторая и третья ограничение до 50 км/ч. с 11:00- 13:00, с установкой схемы ОДД, устранение размывов;

км 112-99-112, 112 тр.развязка, ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, механическая очистка смета с осевой;

км 112-99-112, ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса, с 08:00-17:00, мойка секций барьерных ограждений.

Новости Социум

Посещение Эрмитажа на один день станет бесплатным на этой неделе

Главный музей страны объявил об акции в честь Дня космонавтики.

В предстоящее воскресенье, 12 апреля, жители и и гости Петербурга смогут бесплатно посетить Эрмитаж. Акция приурочена ко Дню космонавтики.

Гости смогут бесплатно посетить Главный музейный комплекс, здание Главного штаба, Дворец Меншикова, Музей Императорского фарфорового завода, Зимний дворец Петра I, а также Реставрационно-хранительский центр «Старая Деревня».

Руководство музея напомнило, что количество бесплатных билетов будет ограничено. Посетителям порекомендовали заранее оформить регистрацию на официальном сайте музея за 3–4 дня. Также билеты можно будет получить в кассах музейных комплексов непосредственно в день праздника.

Вам будет интересно
Жители Ленобласти выбрали самые милые снимки будущих мам
В Ленинградской традиционно ко Дню беременных подведены итоги фотоконкурса «В ожидании чуда». Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба...
07.04.2026
127

Ефрейтор Евгений Иванов из Тихвина погиб на СВО
